Перенос начала строительства 55-этажного центра в Хабаровске не скажется на сроках и цене

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

Старт работ по строительству 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска переносится с весны на август, но это не скажется на сроках ввода объекта в эксплуатацию и стоимости проекта. Сейчас готовится документация для прохождения госэкспертизы, одновременно идет работа по проекту: окончательно решено, что автомобильный тоннель, который первоначально планировался на втором подземном этаже, переместят ниже, на минус шестой этаж, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта Александр Сидоренко, известный в крае как владелец ЗАО «Смена Трейдинг» и председатель ассоциации «Дальлесэкспорт».

— Все слухи о том, что мы отказываемся от строительства небоскреба, остаются просто слухами. Наш проект жил, жив и будет жить! Мы не только не отказались от строительства небоскреба, но, наоборот, усилили работу над проектом. По этой причине наши планы немного изменились: мы планировали начать строительство весной, но займемся этим позже. Сейчас готовятся документы для госэкспертизы с тем, чтобы в августе мы начали заливать фундамент. При этом хочу подчеркнуть, что перенос сроков никак не отразится ни на плановых сроках сроках ввода объекта в эксплуатацию, ни на стоимости проекта. Всё остается в силе: июль 2018 года и $200 млн, — сообщил Александр Сидоренко. — Мы еще раз пришли к выводу, что тоннель, который первоначально планировали строить на минус втором этаже, должен быть полноценным магистральным тоннелем и потому должен передвинуться на минус шестой этаж. Ведь что мы подразумеваем под магистральным тоннелем? Это значит высота 5,5 метров, две полосы по четыре метра каждая, дорожки для разных аварийных служб. И для того чтобы этот тоннель служил по-настоящему, мы его опустили ниже всех уровней. В результате наш тоннель разросся до 700 метров.

Александра Сидоренко не смущает, что рядом с предполагаемым местом строительства небоскреба, по другую сторону перекрестка улиц Ленина-Калинина строительная компания «Керенг» планирует построить две 26-этажные высотки, что сформирует дополнительный приток транспорта.

— И эти, и другие возможные стройки вошли в наши расчеты организации дорожного движения на этом участке. Мы использовали математические модели, которые считают не только текущее состояние потока автотранспорта, но и будущее. Ведь срок работы тоннеля — 100 лет, поэтому естественно, что считают и те потоки, которые будут и через 50 и через 80 лет. Поэтому и первоначальный простой прокол улицы Калинина развился до настоящего магистрального тоннеля, — сказал Александр Сидоренко.

Проект строительства 55-этажного небоскреба в центре города остается самым амбициозным проектом в Хабаровске. По планам кураторов, на улице Калинина к лету 2018 года будет построен небоскреб в 55 этажей с мощной подземной инфраструктурой: многоуровневой парковкой более, чем на 1800 мест, автомобильным тоннелем, пассажирским терминалом. Общая площадь центра — 120 тысяч кв. метров, высота здания — 210 метров.