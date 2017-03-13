Длительная перспектива: метро и аэроэкспресса в Красноярске пока не будет

Ни метрополитена, ни аэроэкспресса красноярцам в ближайшее время ждать не стоит.

Губернатор края Виктор Толоконский заявил, что будет обсуждать проект железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом «Емельяново» с представителями РЖД. Однако, по его словам, «острой необходимости сегодня это сделать нет». Губернатор считает, что пока строить аэроэкспресс нецелесообразно, так как пассажиропоток для такой ветки должен быть не менее 3 млн пассажиров в год (сейчас — 1,8 млн).

«Нам нужно сделать таким насыщенным расписание, чтобы красноярцы уже не переезжали в Новосибирск, чтобы улететь куда-то на отдых или какие-то другие страны», — цитирует главу региона «7 канал».

Также Виктор Толоконский прокомментировал перспективу появления в краевом центре долгожданного метрополитена. Он назвал метро, как и аэроэкспресс, «длительной перспективой». Глава региона отметил, что строительство первой очереди метро потребует порядка 60−70 млрд руб: «Это значительно больше, чем на подготовку всех 34 объектов Универсиады». «Сегодня для этого нет полноценного проекта, нет инвестиционных денег, поскольку само строительство метро — неокупаемое вложение», — сказал он.

«Но, опять же, сказать, что метро Красноярску не требуется, не могу. Когда длинная холодная зима, город очень серьезно растянут, разделен рекой на две части — в принципе, правильно построенный подземный транспорт единственно комфортабелен, удобен для передвижения людей», — резюмировал губернатор.

В качестве альтернативы он напомнил про проект городской электрички, назвав его более продуктивным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 марта Красноярск с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание, где обсудили ход подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая пройдет в столице Красноярского края. В том числе глава государства поручил правительству РФ подготовить предложения о целесообразности организации железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом «Емельяново».

Что касается метро, то на сегодняшний день в Красноярске, по данным и. о. директора управления по строительству красноярского метрополитена Игоря Иванова, пройдено более 3 километров подземных выработок. Часть из них в соответствии с действующими нормативами и экономической целесообразностью законсервирована.

Все станции и тоннели недостроенного красноярского метрополитена необходимо содержать в безопасном состоянии. В частности, специалисты должны откачивать воду, следить за деформациями грунта, выполнять работы по вентиляции и так далее. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели выделяют 76 млн рублей.