Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
В Кремле отреагировали на спор Медведева с премьером Белоруссии
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Кортункова сбросила 60 кг и показала фигуру: фанаты восхищены
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
06:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Длительная перспектива: метро и аэроэкспресса в Красноярске пока не будет

Виктор Толоконский считает, что аэроэкспресс пока строить нецелесообразно, а для строительства метро сегодня нет полноценного проекта и инвестиционных денег.

Источник: Reuters

Ни метрополитена, ни аэроэкспресса красноярцам в ближайшее время ждать не стоит.

Губернатор края Виктор Толоконский заявил, что будет обсуждать проект железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом «Емельяново» с представителями РЖД. Однако, по его словам, «острой необходимости сегодня это сделать нет». Губернатор считает, что пока строить аэроэкспресс нецелесообразно, так как пассажиропоток для такой ветки должен быть не менее 3 млн пассажиров в год (сейчас — 1,8 млн).

«Нам нужно сделать таким насыщенным расписание, чтобы красноярцы уже не переезжали в Новосибирск, чтобы улететь куда-то на отдых или какие-то другие страны», — цитирует главу региона «7 канал».

Также Виктор Толоконский прокомментировал перспективу появления в краевом центре долгожданного метрополитена. Он назвал метро, как и аэроэкспресс, «длительной перспективой». Глава региона отметил, что строительство первой очереди метро потребует порядка 60−70 млрд руб: «Это значительно больше, чем на подготовку всех 34 объектов Универсиады». «Сегодня для этого нет полноценного проекта, нет инвестиционных денег, поскольку само строительство метро — неокупаемое вложение», — сказал он.

«Но, опять же, сказать, что метро Красноярску не требуется, не могу. Когда длинная холодная зима, город очень серьезно растянут, разделен рекой на две части — в принципе, правильно построенный подземный транспорт единственно комфортабелен, удобен для передвижения людей», — резюмировал губернатор.

В качестве альтернативы он напомнил про проект городской электрички, назвав его более продуктивным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 марта Красноярск с рабочим визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание, где обсудили ход подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая пройдет в столице Красноярского края. В том числе глава государства поручил правительству РФ подготовить предложения о целесообразности организации железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом «Емельяново».

Что касается метро, то на сегодняшний день в Красноярске, по данным и. о. директора управления по строительству красноярского метрополитена Игоря Иванова, пройдено более 3 километров подземных выработок. Часть из них в соответствии с действующими нормативами и экономической целесообразностью законсервирована.

Все станции и тоннели недостроенного красноярского метрополитена необходимо содержать в безопасном состоянии. В частности, специалисты должны откачивать воду, следить за деформациями грунта, выполнять работы по вентиляции и так далее. Ежегодно из краевого бюджета на эти цели выделяют 76 млн рублей.

Ранее Игорь Иванов сообщил ИА REGNUM, что проект «Городская электричка» включает в себя 32 пары поездов, в схему движения входят 17 остановочных пунктов на территории Красноярска и шесть — на маршруте от Красноярска до Дивногорска. «Перспективный план развития “Городской электрички” предусматривает строительство к 2019 году шести транспортно-пересадочных узлов и 13 дополнительных остановочных пунктов в границах Красноярской агломерации», — отметил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
Асад: политика ЕС в отношении Сирии привела к волне терактов
Россию на «Евровидении-2017» представит Юлия Самойлова
РПЦЗ призвала убрать тело Ленина с Красной площади
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Фийон заявил, что за его дорогие костюмы платил некий друг
Надежда Савченко продемонстрировала новый имидж
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь