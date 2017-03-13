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07:22 (мск), источник: Вести Приморье

Строительство трех мостов начнут в Приморье в 2017 году

Новые мосты построят через реки Литовка в Партизанском районе Приморья, Крыловка в Кировском районе и Кроуновка в Уссурийске. Эти объекты вошли в программу «139 мостов» по ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, рассчитанной на 2016−2025 годы.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Новые мосты построят через реки Литовка в Партизанском районе Приморья, Крыловка в Кировском районе и Кроуновка в Уссурийске.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, эти объекты вошли в программу «139 мостов» — по ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, рассчитанной на 2016−2025 годы.

«В настоящий момент завершается разработка проектной документации по трем сооружениям. Проектная документация по мосту через реку Крыловка на 24-м километре дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка готовится к аукциону на проведение строительных работ. Срок строительства объекта — десять месяцев. Проектная документация по мосту через реку Кроуновка в настоящий момент готовится на государственную экспертизу. Также завершается подготовка проектной документации по мосту через реку Литовка. Строительные работы на этих объектах начнутся в конце 2017 года», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

Напомним, по поручению губернатора Приморья в крае разработана программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов. В нее уже включены 139 сооружений, которые будут обновлены по степени приоритетности и изношенности.

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