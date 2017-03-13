Проблемные активы БТА Банка отделят от Казкома

По его словам, реализация потенциальной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства.

«Для реализации потенциальной сделки по покупке Народным банком акций АО “Казкоммерцбанк” необходимо проведение совместной независимой проверки качества активов АО “Казкоммерцбанк” со стороны Национального Банка и Народного банка. Количественные параметры потенциальной сделки будут определены после получения результатов независимой проверки, с публичным раскрытием полученной информации», — считает Смоляков.

Он отметил, что базовым условием возможного вхождения Народного банка в капитал Казкома является докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы.

Он отметил, что базовым условием возможного вхождения Народного банка в капитал Казкома является докапитализация финансового института до уровня, достаточного для обеспечения его бесперебойной работы.

Он также подчеркнул, что существенная доля кредитного портфеля АО «Казкоммерцбанк», а это более 50%, представлена обязательствами АО «БТА Банк».

«При этом активы «БТА Банка» относятся к активам с так называемым длительным горизонтом восстановления стоимости. Как следствие, они не формируют достаточный уровень финансовых потоков, необходимых для их содержания АО «Казкоммерцбанк». Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости АО «Казкоммерцбанк» необходимо на первом этапе отделить активы БТА Банка от АО «Казкоммерцбанк», — сообщил заместитель Нацбанка.

По его словам, оператором на этом этапе выступит АО «Фонд проблемных кредитов», после чего необходимо будет обеспечить вовлечение этих активов в экономический оборот в рамках проектов государственно-частного партнерства, в том числе региональных программ развития.

В главном финансовом регуляторе страны напомнили, что ранее был подписан меморандума о взаимопонимании между Правительством РК, Национальным банком РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Казкоммерцбанк» и его крупными акционерами, АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк» о потенциальной сделке по покупке пакета акций АО «Казкоммерцбанк».