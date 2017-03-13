Населённые пункты Иркутской области благоустроят за пять лет

Об этом 10 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства Приангарья, подчёркивая, что из региональной казны выделят не менее 222,8 млн рублей. Отдельная субсидия из Москвы пойдёт на обустройство парков малых городов — область получит 16,73 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составит 8,24 млн рублей.

Соглашения между правительством Иркутской области и Минстроем России на предоставление федеральных субсидий уже подписаны. Создана региональная межведомственная комиссия, работу которой курирует заместитель председателя правительства Руслан Болотов. Он рассказал губернатору Сергею Левченко, что в программе благоустройства населённых пунктов и формирования комфортной городской среды будут зафиксированы планы по приведению в надлежащий вид не только парков, но и пустырей, а также территорий, принадлежащих частным собственникам.

Анализ показывает, что проблемы больших или маленьких населённых пунктов похожи: заброшенные общественные зоны, вандализм, плохое содержание уличной инфраструктуры (тротуары, освещение, зеленые насаждения), неухоженные дворы, игнорирование потребностей маломобильных групп населения. Программа благоустройства, как российский приоритетный проект, настаивает на том, что дворовые территории следует включать в проект не административным путём, а с согласия и по инициативе собственников жилья. Выбор благоустраиваемых общественных пространств, определение их дизайн-макета и контроль реализации проекта также остается за гражданами.

«Значительная роль в том, чтобы населению Приангарья стало жить лучше, принадлежит жителям Иркутской области. Там, где граждане выходят с инициативой благоустроить двор собственными силами, местные власти должны поддержать эти инициативы и оказать им финансовую помощь», — подчеркнул Руслан Болотов.