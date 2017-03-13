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08:28 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область досрочно погасила банковские кредиты на 1,6 млрд рублей

По данным на 1 марта 2017 года, госдолг региона по банковским кредитам составлял чуть более 4 млрд рублей.

Источник: Reuters

Челябинская область досрочно погасила банковские кредиты на сумму 1,6 млрд рублей — с долгами удалось рассчитаться на два года раньше за счет собственных средств, сэкономив при этом почти 200 млн, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Минфине сообщили, что закрытые кредиты были оформлены в Сбербанке под 10% годовых (срок погашения — ноябрь 2019 года).

«В марте появилась возможность рассчитаться с банком досрочно, губернатор принял соответствующее решение. Мы погасили довольно внушительный долг — это 40% от общей суммы задолженности региона по коммерческим кредитам», — прокомментировал министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

По его мнению, досрочное погашение даст возможность привлекать займы уже под более низкий процент, когда в этом возникнет потребность.

«В этом году, при необходимости оперативно профинансировать первоочередные расходы, регион сможет рассчитывать на более выгодные кредиты, ведь для этого есть все предпосылки. В первую очередь, мы ожидаем снижение ключевой ставки ЦБ, от которой зависят условия кредитования в банках. И аналитические расчеты областного Минфина показывают, что такие ожидания не беспочвенны», — сказал Пшеницын.

По данным на 1 марта 2017 года, госдолг Челябинской области по банковским кредитам составлял чуть более 4 млрд рублей или 4,1% от общего объема собственных доходов.

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