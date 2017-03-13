В порту Ванино устанавливают ограждения от угольной пыли
В порту Ванино начали устанавливать ограждения угольных складов, которые должны защитить посёлок от угольной пыли, рассказал журналистам генеральный директор предприятия Евгений Дмитраков.
В порту Ванино начали устанавливать ограждения угольных складов, которые должны защитить посёлок от угольной пыли, рассказал журналистам генеральный директор предприятия Евгений Дмитраков.
По словам Дмитракова, на изготовление ограждения порт потратил 36 млн рублей. Ещё 100 млн рублей на снижение загрязнения выделила компания, занимающаяся перевалкой угля. Половина суммы пойдёт на закупку новых пылеуборочных машин, а также на модернизацию системы экологического мониторинга.
В порту работают пять снегогенераторов, которые снижают уровень пыления, напомнил Дмитраков.
В конце января жители Ванино вышли на митинг в знак протеста против экологической политики порта. Они пожаловались на угольную пыль, образующуюся при разгрузке и загрязняющую акваторию порта.
Всего за 2016 год порт Ванино четыре раза штрафовали за экологические нарушения. После многочисленных жалоб жителей и обращения к президенту Росприроднадзор обратился в Ванинский районный суд с просьбой остановить работу порта на 90 суток. 27 января в порту опечатали 10 дробильных установок до принятия руководством мер по обеспечению экологической безопасности.
В конце февраля прежний руководитель порта покинул свой пост.