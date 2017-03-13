Волгоградцы требуют от властей не повышать плату за ЖКХ

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» автор петиции Елена Беева, петицию уже подписало более 400 человек.

«Перед Новым годом депутаты практически всех городских округов области проголосовали за повышение тарифов на коммунальные услуги на 9,8%. Это очередная петля на шее многострадальных жителей на фоне не прекращающего спада жизненного уровня и роста тарифов в течение нескольких лет», — возмущается она.

Существует распоряжение Правительства РФ «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов». Так, распоряжение правительства РФ № 2464-р от 19.11.2016 устанавливает средний индекс по субъекту на второе полугодие 2017 года в размере 4,2%, однако, региональные власти устанавливают его на уровне 9,8%.

«Методом нехитрых подсчетов вычисляем, что за три года согласно распоряжениям правительства, учитывая инфляцию, повышение тарифов в регионе должно составить 17,3%, однако, на самом деле рост составил 31,66%», — заявляет Елена Беева.

Автор петиции и подписавшие документ волгоградцы требуют от властей установить плату за ЖКХ на второе полугодие 2017 года в размере 4,2%.