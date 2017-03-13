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09:51 (мск), источник: VLADNEWS

Судостроитель подал в суд на администрацию Приморья

Предмет спора — катамаран «Владивосток», который строили к АТЭС-2012.

Источник: VLADNEWS

Арбитражный суд Приморья принял к рассмотрению иск компании «Пасифико Марин» к администрации края, сообщает РИА VladNews. Предварительное слушание по данному делу назначено на 5 апреля. Предметом иска стало спорное имущество, в том числе катамаран «Владивосток», построенный к Саммиту АТЭС-2012.

Компания заявляет о «незаконных действиях первого вице-губернатора Сидорова С. В., которые привели в дальнейшем к попытке рейдерского захвата и блокированию деятельности компании “Пасифико Марин” на протяжении вот уже почти пяти лет,» — говорится в сообщении компании.

Необходимо отметить, что еще в конце августа 2012 года, перед Саммитом АТЭС во Владивостоке, на имя президента России Владимира Путина было отправлено открытое письмо, подписанное директором ООО «Пасифико Марин» С. Н. Волошенко:

«ОАО «Восточная верфь» захвачено по рейдерскому сценарию и заблокировано имущество частной компании ООО «Пасифико Марин», оказавшееся на территории ОАО «Восточная верфь» в связи договором аренды производственного помещения и, осуществлявшее в нем строительство скоростных судов из композитных материалов по современным технологиям.

Право собственности ООО «Пасифико Марин» нарушено в части свободы распоряжения захваченным имуществом (вывоз запрещен) и вмешательства в управление (персонал не допускается, пропуска на проход изъяты). Среди захваченного имущества фигурирует скоростной пассажирский катамаран «Владивосток», заводской № CD 342/02, на 223 пассажира, построенный для транспортного обеспечения Саммита АТЭС 2012 по заказу КГУП «Госнедвижимость» за деньги налогоплательщиков Российской Федерации, — говорилось в письме главе государства.

В мае 2013 года Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил право собственности «Восточной верфи» на построенный к саммиту катамаран «Санкт-Петербург» и обязал «Пасифико Марин» передать компании все документы на судно.

Напомним, три катамарана («Москва», «Санкт-Петербург» и «Владивосток») стоимостью более 100 миллионов рублей каждый строились по заказу администрации Приморья и КГУП «Госнедвижимость». Они были «страховкой» на случай, если мост на остров Русский к Саммиту готов не будет. Так как судостроители не уложились в срок, у «Восточной верфи» заказчики приняли только «Москву», а от остальных судов отказались.

ООО «Пасифико Марин» арендовало производственную площадку ОАО «Восточная верфь» и строило катамаран «Владивосток». Строительство судна было прекращено с 00:00 12 августа 2012 года.

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