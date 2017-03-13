В 2017 году в Казани отремонтируют 33 улицы площадью 11 млн кв.м

Будет расширена улица Кул Гали в жилом массиве Салмачи и устранены 53 места концентраций дорожно-транспортных происшествий. На реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Казани выделено 2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей — из бюджета РФ и 800 млн рублей — из бюджета РТ.

В списке улиц те, на которые в большей степени жаловались жители города через систему «Народный контроль»: Ибрагимова, Копылова, Маршала Чуйкова, Восстания, Тукая, Миля, Карла Маркса, Даурская, Танковая, Нариманова. В частности, по многочисленным просьбам жителей пос. Салмачи будет расширен участок улицы Кул Гали. Это позволит предотвратить транспортные заторы на выезде из жилого массива.

Для сравнения: в 2016 году в Казани было отремонтировано 2 млн кв. м дорожного покрытия, в том числе 44 улицы с наиболее изношенным покрытием и высокой плотностью движения, 27 школьных маршрутов, 51 поселковая дорога, 234 двора и 22 внутриквартальных проезда с устройством более 3 тыс. новых парковочных мест.