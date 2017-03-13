В Крыму за прошедший год снизились цены не некоторые продукты

Цены на продовольствие в розничной торговле снизились за прошедший год на 4,1%. Об этом свидетельствует мониторинг цен, который проводило министерство промышленной политики РК с февраля 2016 по февраля 2017 года, передает пресс-служба ведомства.

«Снижение цен по всем форматам розничной торговли в Крыму за год составило в среднем 4,1%, — уточнено в сообщении. — На 20 из 40 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу, зафиксировано снижение розничных цен на наименования в пределах от 1,6% до 26,4%».