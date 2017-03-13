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10:56 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму за прошедший год снизились цены не некоторые продукты

Снижение цен по всем форматам розничной торговли в Крыму за год составило в среднем 4,1% — пресс-служба министерства промышленной политики РК.

Источник: Аргументы и факты

Цены на продовольствие в розничной торговле снизились за прошедший год на 4,1%. Об этом свидетельствует мониторинг цен, который проводило министерство промышленной политики РК с февраля 2016 по февраля 2017 года, передает пресс-служба ведомства.

«Снижение цен по всем форматам розничной торговли в Крыму за год составило в среднем 4,1%, — уточнено в сообщении. — На 20 из 40 наименований продовольственных товаров, подлежащих мониторингу, зафиксировано снижение розничных цен на наименования в пределах от 1,6% до 26,4%».

Согласно словам заместителя министра промышленной политики Яна Латышева снижение цен произошло на сметану, белокочанную капусту, подсолнечное масло, куриное мясо и т. д. Он также отметил, что, в свою очередь, стабильными цены оставались на протяжении анализуемого периода на шесть (из 40) продовольственных товаров: хлеб, колбасы сырокопченые, сыр твердый, соль поваренную и воду питьевую.

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