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08:40 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области не признают аварийным «дом-призрак», где примерзают к стенам одеяла

Большинство законных жильцов разъехалось, и их место заняли нелегалы — в том числе любители разводить костры на полу.

Источник: РИА "Новости"

В двухэтажном доме № 6А по улице Советской в Таре разваливаются стены, накренился пол, нет отопления, а часть квартир превратилась в свалки. Однако дом аварийным не признают и жильцов никуда не переселяют. Как поясняет рассказавшее об этой проблеме издание «Тарское Прииртышье», за здание никто не отвечает, поэтому обитатели дома не могут претендовать на участие ни в одной программе по улучшению жилищных условий.

Владимир Кислицин, жилец дома № 6А на улице Советской в Таре:

 — За зиму две-три машины дров уходит. Топим, а толку мало. Несёт холодом со всех углов. Тянет по ногам, вместо тапочек валенки носим. Иногда одетыми приходится спать. У сына несколько раз примерзало одеяло к стене.

Корреспондент «Тарского Прииртышья» Ирина Маршалок, побывавшая в квартире № 14 у семьи Кислициных, сначала не поверила, что такое возможно. Она отодвинула матрас и к своему шоку обнаружила под ним наледь.

Людмила Кислицина, жилица дома № 6А на улице Советской в Таре:

 — Куда мы только не обращались. А воз и ныне там. Говорят, что дом ни у кого на балансе не числится, и всё тут. Нужно искать прежних хозяев, что здесь прописаны. А где мы их найдём? Кто умер, кто уехал, кто вообще без вести пропал….

Квартиру по договору социального найма семье выделили 10 лет назад, поскольку Владимир Кислицин является инвалидом. Постепенно большинство прописанных жильцов из дома № 6А съехало в поисках лучшей жизни. К настоящему моменту остались только три-четыре семьи — те, кому некуда деваться. В покинутые хозяевами квартиры заселились нелегалы без прописки. В основном это социально неблагополучные граждане. В комнатах на первом этаже стали собираться бомжи. Они позволяют себе и разводить костры на полу, и использовать углы вместо туалетов.

Многодетная мать Татьяна Репина уже не верит, что кто-то способен избавить её семью от такого соседства и предоставить её детям нормальные условия.

Татьяна Репина, жилица дома № 6А на улице Советской в Таре:

 — Кому мы нужны? Наш дом, как призрак, посреди Тары. Все его видят, но предпочитают не замечать.

Представители тарской мэрии пояснили «Тарскому Прииртышью»: жильцы сами виноваты. Они не позаботились о том, чтобы дом получил технический паспорт, не организовали ТСЖ. Всего этого не хватает, чтобы узаконить статус дома в качестве аварийного.

Евгений Ерошевич, глава администрации Тарского городского поселения:

 — Когда-то жильцы этого дома получили в нём квартиры и комнаты по договору социального найма. Но за все эти годы они не довели дело до конца, не оформили право собственности и не обращались в органы власти о признании дома аварийным. Получается, что квартиры и жильцы есть, а официальных собственников, которые бы боролись за свои права, нет.

Даже если жильцы дадут ход делу, шансов у них нет. Действие федеральной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья завершается в 2017 году. В неё попали только дома, признанные аварийными до 2012 года. Жильцам дома № 6А остаётся лишь надеяться, что действие федеральных и областных программ продлят. Но тогда тарчанам следует получить заключения экспертизы, госжилинспекции, а также межведомственной комиссии.

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