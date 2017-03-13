Омичи накопили более 100 млн рублей долгов за капремонт по спецсчетам

В настоящее время на специальных счетах формируют фонды капитального ремонта собственники помещений в 389 многоквартирных домах Омской области. При этом на 111 жилых домах накопилась задолженность, сумма которой превышает 100 млн рублей. Погасить долги собственникам необходимо до 1 августа.

«В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса РФ, если процент накоплений на специальном счете менее 50 и задолженность не погашена собственниками в течение пяти месяцев, орган местного самоуправления примет решение о переводе дома на общий счет регионального оператора, где долги будут взысканы в судебном порядке», — отмечают в пресс-службе регионального фонда капремонта.