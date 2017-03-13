Курс валют на 13 марта 2017 года

Евро стоит на десять банов больше, что составляет 21 лей шесть банов. Значение американского доллара не изменилось. Его оценивают в 19 леев 85 банов.

Курс румынского лея повысился на два бана и равен четырем леям 62-ум банам. Украинская гривна стала на один бан дороже и торгуется по 74 бана.

Российский рубль сохраняет позиции и стоит 33 бана.