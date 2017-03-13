Объем заказов для моста через Керченский пролив превысил три млрд рублей

Отмечается, что за первый год строительства основная кооперация в целом сформирована: в нее вошли более 180 компаний со всей России.

«Предприятия Крымского полуострова, участвующие в строительстве объекта, выходят на расчетные параметры. Сегодня мы можем говорить о том, что объем заказов, размещенных на предприятиях Крыма, превысил 3 миллиарда рублей», — цитирует ведомство директора по строительству транспортного перехода через Керченский пролив ООО «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина. По его словам, среди заказов — создание плавсистемы для перевозки арок, изготовление металлоконструкций, поставки инертных материалов, контракты по обеспечению жизнедеятельности стройки.

Уточняется, что в проект вовлечены более 150 предприятий Крыма. С началом строительства несколько компаний, зарегистрированных в Центральной России, открыли на полуострове обособленные подразделения. Их налоговые отчисления в бюджеты республики и города Керчь составили уже более 100 миллионов рублей, отмечает ведомство.

«Строительство — это всегда драйвер развития экономики. Строительство Крымского моста уже сейчас — это не только более 180 предприятий основной кооперации, но и несколько тысяч компаний, которые опосредованно обеспечивают стабильное строительство в Керченском проливе… Для географического списка участников проекта потребуется карта всей Российской Федерации», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.