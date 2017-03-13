Банк России отозвал лицензию у Торгового городского банка и банка «Экономический союз»

По данным ЦБ, Торговый городской банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Кроме того, ТГБ допускал случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. «При этом банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг», — отмечается в сообщении Банка России.

Торговый городской банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 февраля 2017 г. занимал 231-е место в банковской системе РФ.

Банк «Экономический союз»

В ЦБ отметили, что при неудовлетворительном качестве активов банк «Экономический союз» неадекватно оценивал принятые риски. В связи с низким качеством активов банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Кроме того, банк был вовлечен в проведение транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, добавил регулятор.

Банк «Экономический союз» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 февраля 2017 г. занимал 367-е место в банковской системе РФ.