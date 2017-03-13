В Госдуме нашли замену материнскому капиталу

По их мнению, программа маткапитала себя не оправдала. Вместо нее Вострецов и Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей. Предполагается, что до достижения ими 18 лет родители будут получать по три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Как ожидается, пособия смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», — считает депутат Вострецов.

Кроме того, авторы инициативы предлагают выделять семьям, в которых воспитываются пять или более детей, земельный участок с подключенными коммуникациями под строительство дома. А семьям, где рождены или усыновлены семь и более детей, еще и автомобиль «Газель».

Предложение о ежемесячных выплатах родителям обсудят на круглом столе в Госдуме 23 марта. На заседании будут присутствовать представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала.