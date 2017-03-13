Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
СМИ: Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
08:55 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме нашли замену материнскому капиталу

В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. С соответствующей инициативой выступили член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

По их мнению, программа маткапитала себя не оправдала. Вместо нее Вострецов и Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на родных и усыновленных детей. Предполагается, что до достижения ими 18 лет родители будут получать по три тысячи рублей за одного ребенка, восемь тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Как ожидается, пособия смогут получать все родители вне зависимости от материального положения семьи.

Читайте также
Медведев сократил срок перечисления материнского капитала до 10 днейПремьер-министр отметил, что программа работает неплохо.

«От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное. Но при этом государство заинтересовано в приросте населения. Нужна конкретная материальная помощь — пособие, на которое можно содержать детей», — считает депутат Вострецов.

Кроме того, авторы инициативы предлагают выделять семьям, в которых воспитываются пять или более детей, земельный участок с подключенными коммуникациями под строительство дома. А семьям, где рождены или усыновлены семь и более детей, еще и автомобиль «Газель».

Предложение о ежемесячных выплатах родителям обсудят на круглом столе в Госдуме 23 марта. На заседании будут присутствовать представители Минфина и Минтруда, члены профильных комитетов Федерального собрания, представители общественности и родительского сообщества.

С 2007 года в России действует программа материнского капитала.

В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей.

Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Минтруд предложил продлить действие программы до 2023 года.

Комментарии
3
А Б
Инициатива замены материнского капитала ежемесячными пособиями на детей нуждается в дополнительной проработке и изучении, поскольку размытость средств, получаемых в виде ежемесячных пособий, вряд ли позволит существенно улучшить материальное положение семей.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Владимир *****
раньше маткапитал- был хорошей идеей!...А сейчас те.кто его принимал-сказали. НЕ ТО!...Спрашивается.когда в Госдуме появятся здравомыслящие депутаты? И.есть таковые там на самом деле?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Мистер
А потом, через 18 лет, тю-тю... Программа закрыта из-за низкой эффективности
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Глава МВД Германии предупредил турецких политиков
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин впервые в НХЛ не смог забросить шайбу в 10 матчах подряд
Коммунальщиков заставят платить за отсутствие тепла
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
Слезы и боль Контиолахти Сингл-микстом и смешанной эстафетой завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона "весна–лето 2017".
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь