Чиновники предложили снизить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей

Предпосылкой для данной меры стало то, что многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы.

Разработчики законопроекта — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор и другие ведомства, отмечает источник издания. По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента.

Разработку законопроекта спровоцировало разбирательство ФАС с американским интернет-гигантом Google. Компания уже более года не исполняет предписание службы об устранении нарушения злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android.

Конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должна была исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

По мнению разработчиков, законопроект поможет решить проблему игнорирования решений судов и госорганов иностранными компаниями, которые ссылаются на то, что работают по законам тех стран, где они зарегистрированы.