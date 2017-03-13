Чиновники предложили снизить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей

Предпосылкой для данной меры стало то, что многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы.
Разработчики законопроекта — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор и другие ведомства, отмечает источник издания. По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента.
Разработку законопроекта спровоцировало разбирательство ФАС с американским интернет-гигантом Google. Компания уже более года не исполняет предписание службы об устранении нарушения злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android.
Конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должна была исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.
По мнению разработчиков, законопроект поможет решить проблему игнорирования решений судов и госорганов иностранными компаниями, которые ссылаются на то, что работают по законам тех стран, где они зарегистрированы.
По мнению источника газеты, знакомого с обсуждением инициативы в администрации президента, вероятность введения такого регулирования очень велика. Другой источник, близкий к администрации, считает, что идея труднореализуема и проще кратно увеличить штрафы для нарушителей.
Среди иностранных интернет-компаний, не нашедших общий язык с российским регулятором, — социальная сеть LinkedIn, которая не выполнила требование о локализации персональных данных россиян на территории РФ. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что получил письмо от вице-президента по международной публичной политике соцсети Linkedin, в котором сообщается о том, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства.
Собеседник «Ведомостей», знакомый с сотрудниками администрации президента, отметил, что закрывать доступ к крупным интернет-ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости доступа.