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09:28 (мск), источник: Интерфакс

Чиновники предложили снизить скорость доступа к сайтам компаний-нарушителей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — В законодательство весной могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителям российского законодательства. Норма может распространяться не только на иностранцев, пишет газета «Ведомости».

Предпосылкой для данной меры стало то, что многие иностранные интернет-компании игнорируют решения российских судов и государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых зарегистрированы.

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Разработчики законопроекта — Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Роскомнадзор и другие ведомства, отмечает источник издания. По его словам, инициатива находится на финальной стадии согласования, в том числе в администрации президента.

Разработку законопроекта спровоцировало разбирательство ФАС с американским интернет-гигантом Google. Компания уже более года не исполняет предписание службы об устранении нарушения злоупотребления доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android.

Конфликт Google и ФАС продолжается с февраля 2015 года после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должна была исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

По мнению разработчиков, законопроект поможет решить проблему игнорирования решений судов и госорганов иностранными компаниями, которые ссылаются на то, что работают по законам тех стран, где они зарегистрированы.

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По мнению источника газеты, знакомого с обсуждением инициативы в администрации президента, вероятность введения такого регулирования очень велика. Другой источник, близкий к администрации, считает, что идея труднореализуема и проще кратно увеличить штрафы для нарушителей.

Среди иностранных интернет-компаний, не нашедших общий язык с российским регулятором, — социальная сеть LinkedIn, которая не выполнила требование о локализации персональных данных россиян на территории РФ. На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что получил письмо от вице-президента по международной публичной политике соцсети Linkedin, в котором сообщается о том, что компания не готова устранить нарушения российского законодательства.

Собеседник «Ведомостей», знакомый с сотрудниками администрации президента, отметил, что закрывать доступ к крупным интернет-ресурсам нецелесообразно, особенно в предвыборный период, поэтому было решено прибегнуть к такой мере, как понижение скорости доступа.

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