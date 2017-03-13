В 2017 году в Казани отремонтируют 7 дорог до садовых товариществ

В их числе: «Энергетик», «Строитель», «Геолог», «Мечта», «Любитель природы», «Волга», «Полуостровок», объединяющие 5315 участков.

«Сотни тысяч дачников живет в Казани. После распада СССР дачники остались один на один со своими проблемами», — заявил в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома Казани.

В целом по программе 2017 года будет отремонтировано порядка 1,5 млн кв.м казанских улиц и дворов. А начиная с 2011 года — 10 млн кв.м, или половина всех дорог и дворовых проездов, в том числе 263 дороги в 36 жилых массивах Казани и 1625 дворов, или 53 процента от требующих ремонта.