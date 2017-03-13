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09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году в Казани отремонтируют 7 дорог до садовых товариществ

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В 2017 году в Казани отремонтируют 7 дорог протяженностью 5 км, ведущих к ряду садовых товариществ.

В их числе: «Энергетик», «Строитель», «Геолог», «Мечта», «Любитель природы», «Волга», «Полуостровок», объединяющие 5315 участков.

«Сотни тысяч дачников живет в Казани. После распада СССР дачники остались один на один со своими проблемами», — заявил в ходе делового понедельника заместитель руководителя исполкома Казани.

В целом по программе 2017 года будет отремонтировано порядка 1,5 млн кв.м казанских улиц и дворов. А начиная с 2011 года — 10 млн кв.м, или половина всех дорог и дворовых проездов, в том числе 263 дороги в 36 жилых массивах Казани и 1625 дворов, или 53 процента от требующих ремонта.

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