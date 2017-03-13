В Крыму капремонт Республиканской детской клинической больницы завершится в конце 2018 года

Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Владимир Константинов во время посещения больницы.

На сегодняшний день начат капитальный ремонт здания медучреждения, который, по словам главы крымского парламента, разделен на несколько этапов. Уже ведутся работы по утеплению фасадов больницы, их облицовке, замене кровли, оконных блоков. Кроме того, предусмотрено также частичное проведение благоустройства территории, ее озеленение, укладка тротуарной плитки и замена ограждений вокруг больницы. Эту работу планируется завершить к лету текущего года, на что из республиканском бюджета выделено порядка 170 млн.рублей.

Следующий этап предусматривает завершение процесса благоустройства территории, проведение внутренней отделки помещений больницы и обустройство операционного блока. Как акцентировал глава Госсовета республики, со слов главного врача лечебного учреждения Анатолия Олейника, благодаря проделанной работе, температура в помещениях уже поднялась на 5 градусов.

Кроме того, параллельно идет работа по обновлению материально-технической базы учреждения, закупке современного медицинского оборудования.

По словам В. Константинова, члены Попечительского совета рассматривают возможность, в случае необходимости, оказать содействие больнице в решении ее насущных вопросов, «однако основная финансовая нагрузка все же возложена на республиканский бюджет».