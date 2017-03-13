Новый терминал аэропорта Анапы закончат строить в марте

Площадь нового комплекса — 12 тысяч кв м, сообщает «Кубань 24». Строители завершают отделочные работы, тестируют оборудование и отрабатывают процесс приема и отправки пассажиров.

Завершаются работы по благоустройству вокруг терминала. Там предусмотрены 120 парковочных мест и зеленая зона. Плановая пропускная способность нового аэропорта составит 600 человек в час, а пиковая — 1100 пассажиров.

«Мы не будем забывать, что есть резервы для роста, у нас старый терминал продолжит свою работу и эти мощности мы будем тоже включать», — сообщил руководитель проекта Евгений Пикулев.