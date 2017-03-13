В Артеме 98 человек осчастливили новыми квартирами

Торжественное введение в эксплуатацию четырехэтажного жилого дома по ул. Шишкина, 13 в микрорайоне шахты «Амурская» стало праздником почти для сотни горожан. Улучшить жилищные условия они смогли благодаря программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

44 квартиры общей площадью порядка 1900 кв. метров будут переданы в муниципальную собственность, и после оформления всей необходимой документации 44 семьи обретут собственное жилье, полностью пригодное для проживания. В квартирах уже проведены электричество, водоснабжение, есть тепло, а компания-застройщик «Турмалин-ДВ» сделала еще и качественный современный ремонт.

Поздравляя счастливых обладателей квартир с новосельем и вручая им ключи, Александр Авдеев отметил, что строительство дома выполнено на высшем уровне: «У вас теперь есть собственное благоустроенное жилье. Хочется, чтобы все у вас складывалось хорошо, счастья всем и благополучия на новом месте, главное, чтобы в этих квартирах царили любовь и взаимоуважение».

Поздравил счастливые семьи председатель Законодательного Собрания ПК Александр Ролик. Он отметил, что Артемовский городской округ по многим показателям превосходит другие муниципалитеты Приморья — и это не только достижения в сельском хозяйстве, и в спорте, но самое главное, в строительстве жилья.

«Принимая участие в торжественной сдаче очередного дома, я всегда радуюсь, что еще одна артемовская семья будет проживать в комфортных условиях. Хотелось бы поблагодарить главу округа Александра Авдеева, что он последовательно реализует программу президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, делая счастливыми артемовцев», — подчеркнул Александр Ролик.

Председатель городской думы Анатолий Бадель присоединился к поздравлениям: «Хочу пожелать, чтобы вы стали истинными хозяевами, ведь обретая свой дом, человек начинает жить по-настоящему полной и благополучной жизнью».

Реализация программы в Артемовском городском округе продолжается, в ближайшее время будут возведены ещё два четырёхэтажных дома, площадки под фундаменты уже определены. «Для претворения программы в жизнь нужно работать с администрацией края, с местной думой, тогда и проект будет вовремя готов, и сдача дома пройдёт по плану», — подчеркнул глава Артема.

При строительстве дома по Шишкина, 13 освоено более 70 млн. рублей, из них более 30 млн. рублей — средства местного бюджета. Александр Авдеев заверил новоселов, что при повышении температурного фона и улучшении погодных условий постепенно будут выполнены и благоустроительные работы на придомовой территории.