В Артеме 98 человек осчастливили новыми квартирами
Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев поздравил счастливых новоселов, пишет ИА Дейта.
Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев поздравил счастливых новоселов, пишет ИА Дейта.
Торжественное введение в эксплуатацию четырехэтажного жилого дома по ул. Шишкина, 13 в микрорайоне шахты «Амурская» стало праздником почти для сотни горожан. Улучшить жилищные условия они смогли благодаря программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
44 квартиры общей площадью порядка 1900 кв. метров будут переданы в муниципальную собственность, и после оформления всей необходимой документации 44 семьи обретут собственное жилье, полностью пригодное для проживания. В квартирах уже проведены электричество, водоснабжение, есть тепло, а
Поздравляя счастливых обладателей квартир с новосельем и вручая им ключи, Александр Авдеев отметил, что строительство дома выполнено на высшем уровне: «У вас теперь есть собственное благоустроенное жилье. Хочется, чтобы все у вас складывалось хорошо, счастья всем и благополучия на новом месте, главное, чтобы в этих квартирах царили любовь и взаимоуважение».
Поздравил счастливые семьи председатель Законодательного Собрания ПК Александр Ролик. Он отметил, что Артемовский городской округ по многим показателям превосходит другие муниципалитеты Приморья — и это не только достижения в сельском хозяйстве, и в спорте, но самое главное, в строительстве жилья.
«Принимая участие в торжественной сдаче очередного дома, я всегда радуюсь, что еще одна артемовская семья будет проживать в комфортных условиях. Хотелось бы поблагодарить главу округа Александра Авдеева, что он последовательно реализует программу президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, делая счастливыми артемовцев», — подчеркнул Александр Ролик.
Председатель городской думы Анатолий Бадель присоединился к поздравлениям: «Хочу пожелать, чтобы вы стали истинными хозяевами, ведь обретая свой дом, человек начинает жить
Реализация программы в Артемовском городском округе продолжается, в ближайшее время будут возведены ещё два четырёхэтажных дома, площадки под фундаменты уже определены. «Для претворения программы в жизнь нужно работать с администрацией края, с местной думой, тогда и проект будет вовремя готов, и сдача дома пройдёт по плану», — подчеркнул глава Артема.
При строительстве дома по Шишкина, 13 освоено более 70 млн. рублей, из них более 30 млн. рублей — средства местного бюджета. Александр Авдеев заверил новоселов, что при повышении температурного фона и улучшении погодных условий постепенно будут выполнены и благоустроительные работы на придомовой территории.