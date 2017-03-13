Тефтелев отменил заграничные каникулы для бизнесменов-должников
Глава Челябинска Евгений Тефтелев собирается проработать соглашение с судебными приставами, которое запрещало бы
Глава Челябинска Евгений Тефтелев собирается проработать соглашение с судебными приставами, которое запрещало бы
«Люди взяли землю в аренду еще в 2010—2012-х годах, заключили договоры, и не платят. Накопились долги, общая сумма в пределах 500 миллионов рублей», — отметил Тефтелев.
По его словам, законодательство позволяет применять к неплательщику различные виды санкций, в том числе невыезд заграницу.