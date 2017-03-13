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09:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Тефтелев отменил заграничные каникулы для бизнесменов-должников

Глава Челябинска Евгений Тефтелев собирается проработать соглашение с судебными приставами, которое запрещало бы бизнесменам-неплательщикам выезжать за пределы России. Об инициативе градоначальник сообщил в понедельник, 13 марта, на аппаратном совещании в мэрии.

Источник: Uralpress.ru

«Люди взяли землю в аренду еще в 2010—2012-х годах, заключили договоры, и не платят. Накопились долги, общая сумма в пределах 500 миллионов рублей», — отметил Тефтелев.

По его словам, законодательство позволяет применять к неплательщику различные виды санкций, в том числе невыезд заграницу.

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