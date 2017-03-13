Эксперт: спор между РФ и РБ вызван не ценой газа, а кризисом интеграции

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Председатель российского Движения развития Юрий Крупнов считает ситуацию с неразрешенным нефтегазовым спором между Россией и Беларусью очень серьезной и полагает, что она вызвана, на самом деле, кризисом евразийской интеграции.

Беларусь и РФ уже больше года не могут разрешить спор о цене для Минска российского газа. Из-за разной трактовки цен газовый долг Минска уже превысил 600 миллионов долларов. Москва согласна обсуждать условия поставок только при полном его погашении. На фоне недоплаты Беларуси РФ также сократила поставки нефти в республику.

«Это не вопрос о газе, и не вопрос о ценах. Москва никак не может понять, чего она хочет. Либо она хочет действительно евразийскую интеграцию, либо она не хочет еразийскую интеграцию. Но к чему тогда все эти замечательный замки на песке по поводу евразийского сотрудничества, единого таможенного пространства, по подписанию Таможенного кодекса и так далее», — заявил Крупнов в воскресном эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что сложности в переговорах о цене на газ для Беларуси вызваны кризисом евразийской интеграции.