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10:21 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: спор между РФ и РБ вызван не ценой газа, а кризисом интеграции

Глава российского Движения развития считает ситуацию с нефтегазовым спором очень жесткой и полагает, что Москве следует определиться, действительно ли она хочет тесной интеграции в ЕАЭС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Председатель российского Движения развития Юрий Крупнов считает ситуацию с неразрешенным нефтегазовым спором между Россией и Беларусью очень серьезной и полагает, что она вызвана, на самом деле, кризисом евразийской интеграции.

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Беларусь и РФ уже больше года не могут разрешить спор о цене для Минска российского газа. Из-за разной трактовки цен газовый долг Минска уже превысил 600 миллионов долларов. Москва согласна обсуждать условия поставок только при полном его погашении. На фоне недоплаты Беларуси РФ также сократила поставки нефти в республику.

«Это не вопрос о газе, и не вопрос о ценах. Москва никак не может понять, чего она хочет. Либо она хочет действительно евразийскую интеграцию, либо она не хочет еразийскую интеграцию. Но к чему тогда все эти замечательный замки на песке по поводу евразийского сотрудничества, единого таможенного пространства, по подписанию Таможенного кодекса и так далее», — заявил Крупнов в воскресном эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что сложности в переговорах о цене на газ для Беларуси вызваны кризисом евразийской интеграции.

Крупнов также назвал нынешнюю ситуацию «очень жесткой» и заметил, что существуют термины «газовая геоэкономика», «газовая геополитика». При этом эксперт подчеркнул, что газ — очень серьезный инструмент и должен использоваться под определенную цель. «Почему, когда было нужно применять этот геополитический, геоэкономический инструмент, он не применялся? И почему сегодня по отношению к своему главному союзнику Москва применяет такой геополитический инструмент? Но тогда давайте все по-другому рассматривать и все-таки задавать себе вопрос: а с кем останется Москва», — сказал российский эксперт.

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