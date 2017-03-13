Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
В Англии разработали комплекс мер для борьбы с "деятельностью" РФ
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В России введут новые нормы труда для женщин
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
11:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Новые производства в ТОСЭР «Комсомольск» откроются уже в этом году

Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочее совещание по развитию площадки для инвесторов в городе Юности.

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание по дальнейшему развитию ТОСЭР, расположенной в городе. Во встрече приняли участие представители компаний, которые уже начали работу на этой площадке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Было отмечено, что территория опережающего развития в городе Юности все больше привлекает инвесторов. Уже официально зарегистрировано восемь резидентов, которые намерены вложить более 8 млрд рублей. Утвержден проект планировки площадки «Парус» — крупнейшей в этой ТОСЭР.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, в город активно приходит бизнес, который намерен реализовывать проекты по локализации высокотехнологичного производства. Речь идет о создании небольших предприятий по выпуску комплектующих для авиационной техники и поставке их на заводы Комсомольска-на-Амуре. Заказчиком в данном случае выступает холдинг «Сухой». Власти региона и авиационный завод ведут активные переговоры с компаниями «Промышленные технологии» и «ПАКС», которые являются ведущими в стране производителями авиакомпонентов. Компании уже зарегистрировали свои дочерние предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Правительство края совместно с городскими властями помогает инвесторам в подборе помещений для развития производства и поиске финансовых ресурсов. Начать выпуск продукции холдинг «Промышленные технологии» намерен уже в этом году.

Производственные помещения для инвесторов намерены строить и сами резиденты ТОСЭР. Так, учредители индустриального парка «Авангард», расположенного в Хабаровске, будут развивать этот бизнес и в Комсомольске-на-Амуре. В ходе совещания они представили свои планы по строительству цехов на площадке «Парус».

«На этот год у нас стоят очень серьезные задачи по ТОСЭР “Комсомольск”. Мы приложим все усилия для запуска высокотехнологических производств на этой площадке. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства — построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов. Во-вторых, продолжим работать над расширением границ ТОСЭР. В планах — включение туда агрокластера и предприятия “Амурметалл”, которое получило нового собственника», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Первое заседание суда над хабаровскими живодерками пройдет без свидетелей
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Минфин предложил повысить НДС до 22%
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу В Госдуме предложили заменить материнский капитал на более гибкую систему поддержки семей. Член думского комитета по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец хотят установить новый размер ежемесячных пособий на детей, а также выделять семьям земельные участки и «Газели».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь