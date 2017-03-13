Новые производства в ТОСЭР «Комсомольск» откроются уже в этом году

Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.

В ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел совещание по дальнейшему развитию ТОСЭР, расположенной в городе. Во встрече приняли участие представители компаний, которые уже начали работу на этой площадке, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Было отмечено, что территория опережающего развития в городе Юности все больше привлекает инвесторов. Уже официально зарегистрировано восемь резидентов, которые намерены вложить более 8 млрд рублей. Утвержден проект планировки площадки «Парус» — крупнейшей в этой ТОСЭР.

Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, в город активно приходит бизнес, который намерен реализовывать проекты по локализации высокотехнологичного производства. Речь идет о создании небольших предприятий по выпуску комплектующих для авиационной техники и поставке их на заводы Комсомольска-на-Амуре. Заказчиком в данном случае выступает холдинг «Сухой». Власти региона и авиационный завод ведут активные переговоры с компаниями «Промышленные технологии» и «ПАКС», которые являются ведущими в стране производителями авиакомпонентов. Компании уже зарегистрировали свои дочерние предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Правительство края совместно с городскими властями помогает инвесторам в подборе помещений для развития производства и поиске финансовых ресурсов. Начать выпуск продукции холдинг «Промышленные технологии» намерен уже в этом году.

Производственные помещения для инвесторов намерены строить и сами резиденты ТОСЭР. Так, учредители индустриального парка «Авангард», расположенного в Хабаровске, будут развивать этот бизнес и в Комсомольске-на-Амуре. В ходе совещания они представили свои планы по строительству цехов на площадке «Парус».