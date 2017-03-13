Новые производства в ТОСЭР «Комсомольск» откроются уже в этом году
Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочее совещание по развитию площадки для инвесторов в городе Юности.
Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочее совещание по развитию площадки для инвесторов в городе Юности.
Хабаровск, 13 марта, AmurMedia.
В ходе рабочей поездки в
Было отмечено, что территория опережающего развития в городе Юности все больше привлекает инвесторов. Уже официально зарегистрировано восемь резидентов, которые намерены вложить более 8 млрд рублей. Утвержден проект планировки площадки «Парус» — крупнейшей в этой ТОСЭР.
Как подчеркнул первый заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, в город активно приходит бизнес, который намерен реализовывать проекты по локализации высокотехнологичного производства. Речь идет о создании небольших предприятий по выпуску комплектующих для авиационной техники и поставке их на заводы
Производственные помещения для инвесторов намерены строить и сами резиденты ТОСЭР. Так, учредители индустриального парка «Авангард», расположенного в Хабаровске, будут развивать этот бизнес и в
«На этот год у нас стоят очень серьезные задачи по ТОСЭР “Комсомольск”. Мы приложим все усилия для запуска высокотехнологических производств на этой площадке. В первую очередь, за год мы должны выполнить обязательства государства — построить транспортную и энергетическую инфраструктуру для резидентов.