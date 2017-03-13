На Дону создадут проектный офис по развитию шахтерских территорий
Проектный офис по развитию шахтерских территорий будет создан в Ростовской области. Об этом заявил губернатор Василий Голубев в Новошахтинске на встрече с врачами.
Проектный офис по развитию шахтерских территорий будет создан в Ростовской области. Об этом заявил губернатор Василий Голубев в Новошахтинске на встрече с врачами.
Областную программу, по которой специалисты приехали улучшать медобслуживание в шахтерские территории, сворачивать не будут.
Потребность в кадрах остается. В областном бюджете на 2017 год заложены средства на выплату каждому врачу по 500 тысяч рублей.