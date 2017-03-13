Автомобили АВТОВАЗа отправят на Кубу

Российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» планирует поставить на экспорт в текущем году около 30 тыс. машин. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС президент автоконцерна Николя Мор. В пятницу он принял участие в презентации «АвтоВАЗа» для кубинских транспортных компаний, которая состоялась в гаванском отеле «Насьональ».

«В общей сложности это около 30 тыс. автомобилей», — сказал Мор, отвечая на вопрос об экспортных планах «АвтоВАЗа». По его словам, основные поставки, как ожидается, придутся на страны СНГ, в особенности на Казахстан, где автоконцерн рассчитывает занять в этом году не менее 25% рынка.

«Мы хотим значительно нарастить экспорт: с чуть менее 20 тыс. единиц в 2016 году до почти 200 тыс. к 2036 году. В Европу мы сейчас поставляем порядка 6,5 тыс. единиц. Но мы также хотим нарастить экспорт и в другие страны, например, в Египет, Ливан, страны Латинской Америки, в том числе на Кубу», — рассказал Мор.

По его словам, развитие экспортного потенциала поможет «АвтоВАЗу» снизить некоторую зависимость от российского рынка, ситуация на котором пока остается неопределенной. «Пока говорить о прогнозе продаж на этот год сложно. Необходимо посмотреть, смогут ли меры господдержки улучшить ситуацию на рынке. Но мы уверены, что это в конечном итоге произойдет», — отметил глава «АвтоВАЗа».