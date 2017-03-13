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10:30 (мск), источник: Ежедневник.by

Страховые взносы в Беларуси в январе выросли на 16 процентов

Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе составили 85,7 млн рублей и выросли по сравнению с январем 2016 года на 16,1%.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы за январь сложились на уровне 55,7 млн рублей, что на 11,3 млн рублей больше, чем в январе 2016 года. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили 30 млн рублей, что на 0,6 млн рублей больше.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65% (за январь 2016-го — 60,2%). Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили в январе 39,2 млн рублей, что на 3,4 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 45,7% (за январь 2016-го — 48,5%).

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