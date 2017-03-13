Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Александр Овечкин впервые станет отцом
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: похудевшая на 60 кг звезда КВН похвасталась фигурой
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
12Наступление на Мосул
10:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Полсотни предприятий создадут на Дальнем Востоке до конца года

Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что на Дальнем Востоке до конца года появится более 50 предприятий с объемом инвестиций 60 млрд руб., сообщает ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

«На сегодня в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток. Наша цель — до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счет расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счет создания новых ТОР», — рассказал Крутиков.

Отмечается, что за счет создания предприятий появится около 4,5 тыс. рабочих мест.

Ранее ИА Дейта сообщало, что вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 марта в Хабаровске встречается с китайскими инвесторами, с которыми обсуждает крупные проекты на территории Дальнего Востока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полсотни предприятий создадут на Дальнем Востоке до конца года
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ипотечные ставки в России упали до исторического минимума
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь