Полсотни предприятий создадут на Дальнем Востоке до конца года

«На сегодня в активной работе находятся 537 инвестпроектов. Большая часть инвесторов уже получили статус резидента территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток. Наша цель — до конца года достичь цифры в размере не менее 900 инвестиционных проектов. И темпы, которыми мы сейчас движемся, позволяют нам говорить о том, что эта цель достижима. Эта задача будет решаться как за счет расширения границ действующих ТОР и СПВ, так и за счет создания новых ТОР», — рассказал Крутиков.

Отмечается, что за счет создания предприятий появится около 4,5 тыс. рабочих мест.