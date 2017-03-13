Калининградский аэропорт Храброво с 15 марта меняет график работы

Со среды в аэропорту начнут действовать новые «технологические окна». В это время ни взлетать, ни приземляться самолеты не будут. С 15 по 25 марта аэропорт будет работать в понедельник, четверг и пятницу с 08:00 до 22:00; во вторник и субботу — с 08:00 до 21:00; по средам и воскресеньям — с 13:00 до 22:00.

Как сообщалось ранее, взлетно-посадочной полосу временно придется укоротить — на 650 метров.

«Ограничение дистанции ВПП повлияет на прием определенных типов воздушных судов, в основном широкофюзеляжных самолетов. Полеты в Калининград будут выполняться на самолетах Airbus A-319/320, Boeing 737−800 и CRJ-200 без ограничений по пассажировместимости салонов», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что с 26 марта по 28 октября аэропорт будет работать в понедельник, четверг и пятницу с 08:00 до 22:00; во вторник и субботу — с 08:00 до 21:00, по средам и воскресеньям — с 13:00 до 22:00. С 2 июня по 1 сентября время работы аэропорта в пятницу будет продлено с 08:00 до 24:00.