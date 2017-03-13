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10:25 (мск), источник: РБК

Группа ПИК объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Группа компаний «ПИК» проведет делистинг с Лондонской фондовой биржи. Об этом говорится в поступившем РБК пресс-релизе.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в документе, ПИК объявляет «о новой стратегии работы на рынках капитала, нацеленной на максимизацию акционерной стоимости и улучшение условий финансирования». Первый масштабный этап реализации этой стратегии — консолидация торгов акциями на «Московской бирже» с целью повышения ликвидности. Для этого и планируется делистинг на Лондонской фондовой бирже.

Как отмечает ПИК, объемы торгов на Лондонской фондовой бирже были стабильно низкими, причем наблюдалось существенное различие в цене между глобальными депозитарными расписками и лондонской бирже и обыкновенными акциями компании на «Московской бирже». По имеющимся у группы данным, подавляющее большинство инвесторов ПИК держат обыкновенные акции, торгующиеся именно на «Московской бирже».

Комментарии
1
S3H
"делистинг" они провели..... Сказали бы проще - свалили с торговой площадки ибо никому там в ЛондОне и Парижу ихние "ценные" бумажки не нужны. Своих бумажек хватает.
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