Красноярская магистраль перейдет на «бархатный путь»
Ремонтные работы продлятся с апреля по октябрь, в режиме «закрытого пути перегона», когда один путь закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по второму железнодорожному пути.
Ремонтные работы продлятся с апреля по октябрь, в режиме «закрытого пути перегона», когда один путь закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по второму железнодорожному пути.
На Красноярской магистрали начинается сезон
Первым начнется обновление пути на участках
Отметим, что в масштабных работах будут задействованы пять путевых машинных станций Красноярской магистрали, а также десятки единиц тяжелой путевой техники —
Общие инвестиции в обновление путевого комплекса КрасЖД составят в 2016 году 2,1 млрд руб.