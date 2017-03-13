Красноярская магистраль перейдет на «бархатный путь»

На Красноярской магистрали начинается сезон ремонтно-путевых работ, во время которого будет обновлено 280 км пути, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Ремонтные работы продлятся с апреля по октябрь, в режиме «закрытого пути перегона», когда один путь закрывается для движения, а пропуск поездов осуществляется по второму железнодорожному пути. Такая технология позволяет проводить работы круглосуточно, что существенно сокращает сроки ремонта.

Первым начнется обновление пути на участках Зеледеево-Кача и Солянка-Филимоново. Результатом работ станет повышение уровня безопасности и надежности инфраструктуры, а также увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов. Таким образом, протяженность современного бесстыкового пути на железобетонном основании, получившего название «бархатного», за летние месяцы 2017 года увеличится на 107 километров и достигнет 3 тысяч 30 километров. То есть Красноярская магистраль станет «бархатной» на 96%.

Отметим, что в масштабных работах будут задействованы пять путевых машинных станций Красноярской магистрали, а также десятки единиц тяжелой путевой техники — выправочно-подбивочно-рихтовочные, рельсосварочные машины и так далее.

Общие инвестиции в обновление путевого комплекса КрасЖД составят в 2016 году 2,1 млрд руб.