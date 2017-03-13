В Казани до четырёх полос расширят дорогу на выезде из посёлка Салмачи

К работам обещают приступить с наступлением благоприятной погоды, а завершить планируют до конца лета, так как вынос инженерных коммуникаций займёт достаточно много времени.

«Проектно-сметная документация по реконструкции ул. Кул Гали практически готова, — уточнил он. — Предвижу, что будут большие трудности с проведением ремонта. Будем стараться обеспечить казанцев необходимыми объездными путями, чтобы жители могли выезжать из посёлка. Сложность в том, что улица сильно насыщена инженерными коммуникациями. Кроме того, что расширят проезжую часть, по обеим сторонам улицы проложат тротуары. Придётся переделывать освещение, устанавливать новые опоры. Вместе с расширением примем меры по регулированию дорожного движения, установим дополнительные светофоры, оборудуем пешеходные переходы, сделаем “отнесённые” повороты, которые позволят не стоять долго на светофоре в ожидании, пока загорится стрелка».

Эти меры позволят избавить улицу от постоянных пробок, а вот проблему заторов на выезде из самого посёлка Салмачи не решит.

«Чтобы решить проблему выезда из посёлка Салмачи, нужно детально проработать схему улично-дорожной сети Казани, — пояснил Игорь Куляжев. — Этим сейчас занимаются в рамках работы над генпланом. Нужно сделать дополнительные выезды из посёлка, потому что существующий выезд не справляется с потоком машин, ведь через эту дорогу проезжают не только жители казанских посёлков, но и соседних районов, где также ведётся активная застройка».

Всего в 2017 году в Казани отремонтируют 33 улицы, среди которых Копылова, Маршала Чуйкова, Восстания, Тукая, Миля, Карла Маркса, Даурская, Танковая, Нариманова, а также проспект Ибрагимова. Как заявил Игорь Куляжев, ямочный ремонт уже стартовал, его проводят ночами. К замене верхнего слоя асфальтобетона пристуят в конце апреля — начале мая, в зависимости от погоды. Помимо этого, отремонтируют улицы по маршрутам Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. Всего на ремонт дорог в Казани в 2017 году выделят 2 млрд рублей.