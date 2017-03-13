Весной в Ростове проверят качество отремонтированных за счет бизнеса дорог

Напомним, что такая практика стала возможной благодаря работе государственной системы «Платон».

За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками напрямую в дорожный фонд, удалось привести в порядок 19 городских лиц. Протяженность отремонтированных участков превысила 56 километров.

Всего бюджет Ростова-на-Дону в прошлом году дополнительно получил на ремонт дорог 400 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения нанесенного грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию.

Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом — каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

«В 2016 году за счет сборов системы “Платон” было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. Весной мы будем их проверять. Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, а также региональные власти несут ответственность за качество ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.