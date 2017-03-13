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11:45 (мск), источник: Городской репортер

Весной в Ростове проверят качество отремонтированных за счет бизнеса дорог

В Ростове-на-Дону федеральные инспекции проверят состояние дорог, которые в прошлом году были отремонтированы за счет прямых отчислений бизнеса без использования налогов, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Азов».

Напомним, что такая практика стала возможной благодаря работе государственной системы «Платон».

За счет средств, перечисленных грузоперевозчиками напрямую в дорожный фонд, удалось привести в порядок 19 городских лиц. Протяженность отремонтированных участков превысила 56 километров.

Всего бюджет Ростова-на-Дону в прошлом году дополнительно получил на ремонт дорог 400 млн рублей. Эта сумма была собрана путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения нанесенного грузовиками-тяжеловесами вреда дорожному покрытию.

Как подчеркивают в Росавтодоре, средства собраны в бюджет неналоговым способом — каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

«В 2016 году за счет сборов системы “Платон” было отремонтировано 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и регионах. Весной мы будем их проверять. Призываем автомобилистов, ассоциации, общественность помогать в этом вопросе, сообщать нам о тех участках, на которых после зимы появились проблемы. Исполнители работ, а также региональные власти несут ответственность за качество ремонта. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков», — заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Комментарии
1
Оксана Маслакова
Просим особо с пристрастием проверить ремонт дорожного покрытия по улице Селиванова в Первомайском районе Ростова-на-Дону в ноябре 2016 года. Ремонт проводился из средств системы Платон, но под дождем и снегом. В результате такого ремонта имеем, то что имеем, а именно растаявший вместе со снегом асфальт, разрушенные внутриквартальные въезды, латка на латке, яма на яме. Кому нужно такое срочно обморочное "осваивание денежных средств из системы Платон" в конце года, а то что деньги "коту под хвост" это наших дорожников вообще не волнует, зато 100% отчитались.
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