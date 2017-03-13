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11:10 (мск), источник: ИА REGNUM

В ожидании курортного сезона Кубань вспомнила жалобы 2016 года

Курортные города Краснодарского края готовятся к предстоящему летнему сезону и наплыву туристов. Очередной «разбор полётов» прошел сразу в двух муниципалитетах — Геленджике и Новороссийске.

Итоги работы туристической отрасли этих городов подвели на краевом совещании, на котором также обозначили и план мероприятий на предстоящий летний период. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе краевой администрации 13 марта.

До старта летней кампании подобные совещания пройдут во всех курортных территориях Кубани. Участники обсудят все недостатки при организации летнего сезона, которые необходимо будет учесть и не допустить их повторения.

В 2016 году на Геленджик и Новороссийск пришлась четвертая часть 3,8 млн и 256 тыс. человек соответственно — от всех посетивших Краснодарский край порядка 15,8 млн человек. Количество отдыхающих возросло на 6% и 2%. При этом увеличилось и количество жалоб. Так, большинство отдыхающих оказались не довольны состоянием пляжных территорий и оказанием услуг в санаториях, гостиницах. Жаловались они и на переизбыток пляжного оборудования, представляемого на платной основе и ограничение доступа к пляжам. Также среди недовольств — несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, перебои в электро‑ и водоснабжении.

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Вице-губернатор Сергей Усенко поручил главам муниципалитетов при подготовке к предстоящему летнему курортному сезону выработать механизм по предоставлению безопасного и качественного пляжного отдыха. Также было обращено на необходимость уделить особое внимание вопросу организации экскурсионных услуг, в том числе пресечению противозаконной деятельности в сфере предоставления услуг джипинга.

Добавим, что в ближайшее время в регионе должен быть завершен процесс классификации коллективных средств размещения. На сегодня темп прохождения классификации достаточно высокий. В частности, в Геленджике уже прошли эту процедуру 99,6% отелей и гостиниц, в Новороссийске — 97,9%.

Напомним, Анапа и Темрюкский район стали первыми территориями, итоги и перспективы туристической отрасли которых обсуждались на совещании в феврале текущего года. Так, Анапу посетили около четырех миллионов туристов, что на 19% выше показателя предшествующего года, Темрюкский район — 425 тысяч человек.

Среди проблем, характерных практически для всех курортных территорий, была названа проблема изношенных коммунальных сетей. В Анапе этот вопрос решается достаточно активно — город является лидером в крае по участию в федеральных целевых программах, направленных на развитие инженерной инфраструктуры и региональной программы по созданию туристического кластера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. Годом ранее этот показатель составлял немногим более 14 млн приезжих и отдыхающих.

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