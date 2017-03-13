В ожидании курортного сезона Кубань вспомнила жалобы 2016 года

Итоги работы туристической отрасли этих городов подвели на краевом совещании, на котором также обозначили и план мероприятий на предстоящий летний период. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе краевой администрации 13 марта.

До старта летней кампании подобные совещания пройдут во всех курортных территориях Кубани. Участники обсудят все недостатки при организации летнего сезона, которые необходимо будет учесть и не допустить их повторения.

В 2016 году на Геленджик и Новороссийск пришлась четвертая часть 3,8 млн и 256 тыс. человек соответственно — от всех посетивших Краснодарский край порядка 15,8 млн человек. Количество отдыхающих возросло на 6% и 2%. При этом увеличилось и количество жалоб. Так, большинство отдыхающих оказались не довольны состоянием пляжных территорий и оказанием услуг в санаториях, гостиницах. Жаловались они и на переизбыток пляжного оборудования, представляемого на платной основе и ограничение доступа к пляжам. Также среди недовольств — несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов, перебои в электро‑ и водоснабжении.