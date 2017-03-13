Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В США растет мода на пересадку собственного жира
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
В России введут новые нормы труда для женщин
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Украинские десантники массово бегут со службы: СМИ о причинах
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:13 (мск), источник: Volga News

Аукцион на строительство трамвайной ветки до «Самара Арена» вновь не состоялся

Департамент градостроительства Самары подвел итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от ул. Ташкентской до стадиона к ЧМ-18 (второй этап строительства).

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Сообщается, что на аукцион было подано две заявки, однако обе были признаны несоответствующими конкурсным требованиям, поэтому торги признаны несостоявшимися.

Напомним, в ноябре департамент градостроительства Самары объявил аукцион на реконструкцию трамвайной линии от пл. Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки длиной 1,68 км от ул. Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу.

Начальная стоимость была объявлена в 841,2 млн рублей.

В конце декабря 2016 г. были объявлены повторные торги, а начальная стоимость была снижена до 741 млн рублей. Победителем торгов был признан единственный участник — ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс». Однако позднее результаты торгов были оспорены.

По техзаданию подрядчик должен переустроить существующие коммуникации и обустроить двухпутные трамвайные пути общей длиной 1,68 км по Московскому шоссе от ул. Ташкентской до разворотного кольца на стадионе «Самара Арена», установить остановочные павильоны, построить диспетчерский пункт на разворотном кольце.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 741 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На "КуйбышевАзоте" произошел крупный пожар
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Поесть бесплатно: новый сервис RestoRaids появился в России RestoRaids предлагает еду и напитки со значительной скидкой. Сейчас только в Москве проводится 398 акций с бесплатными позициями в меню
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь