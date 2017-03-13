Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Военный флот Украины понес потери при атаке позиций ДНР с моря
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг и показала фигуру - СМИ
Катастрофические итоги: в ООН боятся за Украину
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Автосалон в Женеве: 8 главных внедорожников
Для миллионеров: 5 самых крутых машин Женевы
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11:02 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде Торгового городского банка

Центробанк РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде АО «Торговый городской банк». Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора.

Согласно информации, лицензия у кредитной организации отозвана с 13 марта 2017 года. Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Речь, в частности, идет о представлении в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Также кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.

«Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора. В Торговом городском банке назначена временная администрация.

Отметим, что в Нижнем Новгороде работал филиал кредитной организации. Он располагался на бульваре Мира, 17а.

АО «Торговый городской банк» — участник системы страхования вкладов, а значит вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.

Напомним, в январе 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде «Тальменка-Банка».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
В Британии назначен министр по борьбе с подрывной деятельностью
ООН сообщила о рекордном числе убитых детей в Сирии в 2016 году
Овечкин установил личный антирекорд в НХЛ
В Росгвардии началась первая проверка боеготовности
Чиновники хотят снизить скорость доступа к сайтам-нарушителям
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, с начала года автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек скорее всего устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту Актриса решила весной поставить сына на коньки.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь