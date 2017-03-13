ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде Торгового городского банка

Согласно информации, лицензия у кредитной организации отозвана с 13 марта 2017 года. Такое решение было принято в связи с тем, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Речь, в частности, идет о представлении в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Также кредитная организация допускала случаи несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами.

«Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций», — говорится в сообщении регулятора. В Торговом городском банке назначена временная администрация.

Отметим, что в Нижнем Новгороде работал филиал кредитной организации. Он располагался на бульваре Мира, 17а.

АО «Торговый городской банк» — участник системы страхования вкладов, а значит вкладчикам банка будет выплачено страховое возмещение.

Напомним, в январе 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у имеющего филиал в Нижнем Новгороде «Тальменка-Банка».