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11:11 (мск), источник: Интерфакс

Минфин выступил за сокращение отчислений в социальные фонды и повышение НДС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU — Минфин считает нейтральным для бюджета снижение ставки страховых взносов до 22% при повышении ставки налога на добавленную стоимость до 22%, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Неделе российского бизнеса.

Источник: РИА "Новости"

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал Силуанов.

Считаем, что необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой.
Антон Силуановминистр финансов РФ

Также он счел целесообразным сделать плоской шкалу страховых взносов.

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«Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый “хвост” при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого “хвоста”, сделать плоскую ставку 22%», — сказал Силуанов.

Ранее Минэкономразвития предложило схему «налогового маневра 21 на 21», одним из авторов которой выступает глава министерства Максим Орешкин. Схема предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда.

С критикой предложения Минэкономразвития выступал министр труда Максим Топилин. «Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов. Если у вас сейчас ставка совокупная — 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?» — сказал Топилин. Вице-премьер Ольга Голодец также выражала отрицательное отношение к предлагаемому налоговому маневру, поскольку считает эту инициативу слишком радикальной.

Комментарии
19
Ольга Никтина
Интересно, я когда-нибудь доживу до того момента, когда увижу сообщение "минфин проведя глубокий и тщательный анализ финансовой политики за последние 25 лет, пришел к выводу, что проводимая политика являлась в корне неверной и обслуживала финансовые интересы клановых олигархических кругов, в связи с чем пришла к выводу, что так дальше продолжаться не может, первичной задачей минфина является забота о населении, обслуживании их интересов и задач государства в целом"....не доживу...наверно
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Дмитрий Скоробогатых
Одним словом реформа называется" Снижение нагрузки для предприятий на фонд оплаты труда и перенос этой нагрузки на плечи народа". Т.е поддержка бизнеса богатых людей.
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Дмитрий Скоробогатых
Здорово придумали: теперь предприятия будут платить меньше а народ при покупке будет платить больше. Потому что все предприятия на свой товар и услуги будут накручивать увеличенный НДС, который будем оплачивать мы.
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