Минфин выступил за сокращение отчислений в социальные фонды и повышение НДС

«Считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять, расчетно говорю, где-то около 22%. Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22% ставкой по налогу на добавленную стоимость», — сказал Силуанов.

Считаем, что необходимо снизить тяжелую и сложную нагрузку для предприятий на фонд оплаты труда. Кстати, она у нас одна из самых высоких, если мы посмотрим не только по странам с развивающейся экономикой, но и по странам с развитой экономикой.

«Мы предлагаем подумать над совершенствованием уплаты страховых взносов. Если у нас есть определенный потолок, потом идет снижение этой ставки, так называемый “хвост” при расчете и уплате ставки страховых взносов. Мы считаем, что в условиях снижения страховых взносов могли бы отказаться от так называемого “хвоста”, сделать плоскую ставку 22%», — сказал Силуанов.

Ранее Минэкономразвития предложило схему «налогового маневра 21 на 21», одним из авторов которой выступает глава министерства Максим Орешкин. Схема предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда.