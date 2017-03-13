В Иркутской области планируют увеличить расходы на защиту леса от пожаров

Об этом 13 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министр лесного комплекса области Сергея Шеверды на внеочередном заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По его словам, при рассмотрении вопроса об изменениях бюджета Иркутской области на мартовской сессии Законодательного собрания планируется рассмотреть возможность увеличения расходов на мероприятия по охране и защите лесов на 74,3 млн рублей.

«В том числе на содержание действующих девяти пожарно-химических станций третьего типа в размере 44,3 млн. рублей и 30 млн. рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров, — рассказал Сергей Шеверда. — Это позволит увеличить на 400 летных часов авиационное патрулирование, а также на 38 летных часов работу вертолета Ми-8 по предупреждению возникновения лесных пожаров и по маневрированию силами парашютно-десантной службы». По его словам, также будет рассмотрен вопрос о выделении финансирования из областного бюджета для создания ещё одной пожарно-химической станции третьего типа в сумме 75 млн рублей. По поручению губернатора Сергея Левченко ее планируется разместить в Качугском районе.

Как сообщил начальник Управления защиты леса Рослесхоза Алексей Щепин, сводный план Иркутской области по тушению лесных пожаров прошел проверку и был согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Как отметил исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Евгений Гришин, Иркутская область — один из немногих регионов, в сводном плане которого не уменьшено, а увеличено количество сил и средств. Это говорит о том, что в регионе серьезно готовятся к пожароопасному сезону.

Алексей Щепин акцентировал внимание на важности прохождения ранней весенней части пожароопасного сезона. По его словам, для минимизации количества переходов пожаров в леса из населенных пунктов и с земель лесного фонда на населенные пункты необходимо создать реестр собственников земель, которые будут нести ответственность и проводить профилактические мероприятия в этом направлении. Представитель Рослесхоза напомнил, что правительство РФ с 1 марта 2017 года обязало собственников и пользователей земель, прилегающих к лесу, отделять эти земли от леса минерализованными полосами или противопожарными разрывами.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заверил, что такой реестр будет создан, а с недобросовестными арендаторами будет вестись отдельная работа по устранению и недопущению нарушений при подготовке к лесопожарному сезону и во время его прохождения.