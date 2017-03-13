В Иркутской области планируют увеличить расходы на защиту леса от пожаров
На мероприятия по охране и защите лесов, а также на тушение лесных пожаров в Иркутской области из средств федерального и областного бюджета выделено 343,3 млн рублей.
На мероприятия по охране и защите лесов, а также на тушение лесных пожаров в Иркутской области из средств федерального и областного бюджета выделено 343,3 млн рублей.
Об этом 13 марта 2017 года сообщает
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Как сообщил начальник Управления защиты леса Рослесхоза Алексей Щепин, сводный план Иркутской области по тушению лесных пожаров прошел проверку и был согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства. Как отметил исполняющий обязанности руководителя департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Евгений Гришин, Иркутская область — один из немногих регионов, в сводном плане которого не уменьшено, а увеличено количество сил и средств. Это говорит о том, что в регионе серьезно готовятся к пожароопасному сезону.
Алексей Щепин акцентировал внимание на важности прохождения ранней весенней части пожароопасного сезона. По его словам, для минимизации количества переходов пожаров в леса из населенных пунктов и с земель лесного фонда на населенные пункты необходимо создать реестр собственников земель, которые будут нести ответственность и проводить профилактические мероприятия в этом направлении. Представитель Рослесхоза напомнил, что правительство РФ с 1 марта 2017 года обязало собственников и пользователей земель, прилегающих к лесу, отделять эти земли от леса минерализованными полосами или противопожарными разрывами.
Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров заверил, что такой реестр будет создан, а с недобросовестными арендаторами будет вестись отдельная работа по устранению и недопущению нарушений при подготовке к лесопожарному сезону и во время его прохождения.