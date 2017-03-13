В январе рост ипотеки в Волгоградской области превысил среднероссийский показатель

В январе 2017 года в Волгоградской области выдано 639 ипотечных кредитов на общую сумму 910 млн рублей, что на 21% и 24,6% выше, чем за этот же период прошлого года. Специалисты комитета связывают эту тенденцию с введением мер господдержки в системе ипотечного кредитования.

Положительная тенденция по ипотеке наблюдается во всем Южном Федеральном округе и на общероссийском уровне. Количество выданных ипотечных займов и общая сумма кредитов за январь в ЮФО увеличилась на 13,2% и 20,7% соответственно, в целом по стране — на 7,8% и 15,1%.