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11:38 (мск), источник: РИА Новости

Белоруссия отменила запрет на ввоз птицы из Калининградской области

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Белоруссия отменила введенные ранее ограничения на поставку в республику птицы из отдельных регионов ряда стран, в том числе из Калининградской области России, сообщается в понедельник на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что данное решение принято на основании рекомендаций Международного эпизоотического бюро о том, какие страны считаются неблагополучными из-за гриппа птиц.

«Отменяется действие указаний о запрете ввоза… из Калининградской области России, Западно-Поморского воеводства Польши, Нидерландов, региона О-де-Франс Франции, Верхней Австрии и Зальцбурга Австрии, Дании, Черновицкой области Украины, Аландских островов Финляндии, земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Саар Германии», — говорится в сообщении.

В конце 2016 года — начале 2017 года из-за случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом Белоруссия запретила ввоз из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Запрет также распространялся на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения, охотничьи трофеи, а также бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы.

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