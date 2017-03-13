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12:05 (мск), источник: Kapital.kz

Народный банк: У нас нет девальвационных ожиданий

В Народном банке не видят никаких предпосылок для девальвационных ожиданий.

Об этом на пресс-конференции в Алматы заявил заместитель председателя правления Народного банка Ертай Салимов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

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«В феврале мы действительно наблюдали укрепление тенге. Это в первую очередь было связано с налоговой неделей, экспортеры нефти оплачивали налог на недропользование. Но при ценах на нефть, которые есть сейчас, 50−60 долларов за баррель, мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть (валютный. — Ред.) рынок стабилен, доллар (в 2017 году. — Ред.) будет находиться в районе 310−330 тенге», — заметил Ертай Салимов.

Отметим, средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 13 марта 2017 года составил 318,20 тенге. По сравнению с утренней сессией 10 марта (318,27/$1) нацвалюта укрепилась на 0,7 тенге.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 318 тенге за доллар США, максимальный — 318,45 тенге, курс закрытия — 318,20 тенге. Объем торгов по доллару составил 51 млн 100 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 91.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи американской валюты 13 марта на 14:00 составляет 320 тенге, Алматы — 319,5 тенге.

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