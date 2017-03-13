НБУ подсчитал объем депозитов в украинских банках

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов снизился на 2,3%, валютных — также на 2,3%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках в феврале, по оперативным данным, снизился на 0,01% — до 415,721 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) — также снизился на 0,6%, до 13,002 млрд долл.

В сообщении НБУ отмечается, что уменьшение депозитов юридических лиц было типичным для периода уплаты квартальных налоговых платежей, при этом наблюдался приток бюджетных средств в банки, в частности, средств местных бюджетов.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам в феврале выросли на 0,2%, при этом снизились на 0,2% с начала года — до 502,352 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте снизились на 2% в феврале и на 4% — с начала года, до 17,426 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году, по оперативным данным, в национальной валюте вырос на 8,7% — до 425,624 млрд грн, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4% — до 13,245 млрд долл.