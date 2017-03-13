Свердловская область вошла в проект строительства ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»

Таким образом, в хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» вошли свердловская и Челябинская области, а также ООО «РВМ Высокоскоростные магистрали» (инвестиционная группа RWM Capital).

По словам вице-губернатора Южного Урала Руслана Гаттарова, официальное вхождение в партнерство Свердловской области придаст новый импульс проекту.

«Проект ВСМ усилит экономику наших регионов и практически превратит два областных центра в один город. Создание ВСМ — это новая возможность для бизнеса реализовать на базе ее инфраструктуры перспективные проекты — промышленные предприятия, логистические комплексы, объекты жилой недвижимости и т. д. На данный момент совместно со Свердловской областью и РВМ-Капитал мы приступаем к активной проработке проекта с федеральным центром. Помимо планового вхождения Свердловской области в хозпартнёрство, которое занимается подготовкой проекта, ведутся переговоры с другими партнерами», — отметил он.