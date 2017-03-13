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12:19 (мск), источник: РИА Крым

Крым направит транш УЕФА на реконструкцию футбольной инфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Выделенный Крыму транш Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет направлен на реконструкцию футбольной инфраструктуры, сообщил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» президент Крымского футбольному союза (КФС) Юрий Ветоха.

Источник: РИА "Новости"

Ранее УЕФА выделил КФС один миллион евро на развитие футбола на полуострове.

«Эта помощь не идет на клубы. Для УЕФА самое главное — развитие футбола на долгосрочной основе, чтобы развивались дети, чтобы футбол жил в Крыму. Нам дали пять направлений, и мы посчитали, что самое главное — это развитие нашей инфраструктуры, которая, к сожалению, не совсем в хорошем состоянии», — сказал Ветоха.

По его словам, в Крыму насчитывается 50 спортивных сооружений, 90% из которых находятся в упадке.

«Их потихоньку согласуем и будем приводить в порядок. Нужно, чтобы наши дети полноценно могли развиваться и повышать свое мастерство», — подчеркнул Ветоха.

Глава КФС добавил, что в ближайшее время будет разработана подробная «дорожная карта» по освоению выделенных средств, которую представят УЕФА.

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