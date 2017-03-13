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12:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд взыскал с застройщика отеля Kempinski Plaza 2,5 млн рублей в пользу нижегородского правительства

Суд взыскал с застройщика отеля Kempinski Plaza (ООО «Волга-Инвест») 2,5 млн рублей в пользу правительства Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.

Согласно информации, по итогам заседания, которое прошло 7 марта 2017 года, суд решил удовлетворить требования правительства лишь частично. Напомним, взыскать с ООО «Волга-Инвест» планировалось 23,8 млн рублей, в том числе 9,6 млн рублей неустойки за несвоевременное получение разрешения на строительство, 13 млн рублей основного долга по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру и 1,2 млн рублей пеней.

В ходе рассмотрения дела суд определил размер неустойки в сумме 2,5 млн рублей, сочтя заявленную слишком высокой, поскольку доказательств о неблагоприятных последствиях истцом представлено не было. Остальные требования суд отклонил.

Напомним, первый камень в строительство отеля «Кемпински Плаза Нижний Новгород» был заложен еще 7 октября 2008 года. Тогда инвестиции в строительство оценивались в 3,5 млрд рублей. В июле 2010 года стало известно, что стоимость объекта возросла до 4,3 млрд рублей, а сроки его возведения были ограничены 2015 годом (первоначальные сроки — 2011 год).

В мае 2016 года стало известно, что ООО «Волга-Инвест» не смогло изыскать необходимых средств для начала строительства, и инвестсовет Нижегородской области отказался еще раз продлить сроки.

Позже совет одобрил строительство другой гостиницы на этом участке (2,9 га в границах набережной Гребного канала, улицы Красная Слобода, парка Победы и территории производства ООО «Континент-Сервис») вместо Kempinski Plaza. Отмечалось, что инвестор — ООО «СтройБетон» — намерен вложить в проект более 302 млн рублей. Заявленный срок строительства — пять лет.

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