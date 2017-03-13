Реконструкция Центральной набережной стартовала в Волгограде

В частности, величина государственных инвестиций составит 265,6 миллионов рублей, а из областного бюджета будет направлено 66,4 миллиона рублей. Соответствующее соглашение было подписано региональной администрацией и Минстроем РФ.

Как пояснили ВДТВ в администрации региона, на первом этапе реконструкции Центральной набережной будет проведено строительство новой линии электроснабжения протяженностью около 2,7 километра и дооснащение существующей распределительной подстанции. Также будет модернизирована причальная стенка участков № 10−15 речпорта длиной более 825 метров.

По окончании перечисленных работ стартует благоустройство. На все участки реконструкции уже разработана проектная документация, которая успешно прошла госэкспертизу. После подписания соглашения между облкомстроем и мэрией Волгограда начнутся аукционные процедуры на выполнение работ. Завершение их намечено на конец года.

«Набережная должна быть современной, комфортной и узнаваемой. Сохраняя и восстанавливая уникальный ансамбль центральной ее части, нужно не забывать о событийном наполнении — создавать точки притяжения, привлекательные для всех групп населения, чтобы набережная в любое время года была наполнена жизнью. Перед архитекторами стоит серьезная задача — сохраняя идентичность места, найти новые приемы, чтобы придать индивидуальность вновь создаваемым общественным пространствам», — комментирует председатель регионального комитета архитектуры и градостроительства Елена Прохорова.