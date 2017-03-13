Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
13:31 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Реконструкция Центральной набережной стартовала в Волгограде

В обновление набережной имени 62-й Армии в Волгограде будет вложено 332 миллиона рублей. Об этом ВДТВ сообщает со ссылкой на администрацию Волгоградской области.

В частности, величина государственных инвестиций составит 265,6 миллионов рублей, а из областного бюджета будет направлено 66,4 миллиона рублей. Соответствующее соглашение было подписано региональной администрацией и Минстроем РФ.

Как пояснили ВДТВ в администрации региона, на первом этапе реконструкции Центральной набережной будет проведено строительство новой линии электроснабжения протяженностью около 2,7 километра и дооснащение существующей распределительной подстанции. Также будет модернизирована причальная стенка участков № 10−15 речпорта длиной более 825 метров.

По окончании перечисленных работ стартует благоустройство. На все участки реконструкции уже разработана проектная документация, которая успешно прошла госэкспертизу. После подписания соглашения между облкомстроем и мэрией Волгограда начнутся аукционные процедуры на выполнение работ. Завершение их намечено на конец года.

«Набережная должна быть современной, комфортной и узнаваемой. Сохраняя и восстанавливая уникальный ансамбль центральной ее части, нужно не забывать о событийном наполнении — создавать точки притяжения, привлекательные для всех групп населения, чтобы набережная в любое время года была наполнена жизнью. Перед архитекторами стоит серьезная задача — сохраняя идентичность места, найти новые приемы, чтобы придать индивидуальность вновь создаваемым общественным пространствам», — комментирует председатель регионального комитета архитектуры и градостроительства Елена Прохорова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Минфин предложил повысить НДС до 22%
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь