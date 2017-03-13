Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Берлин выразил беспокойство из-за действий РФ в Калининграде
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
В России введут новые нормы труда для женщин
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
13:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Минобороны намерено купить более 100 самолётов Ил-112 воронежского производства

Воронежский авиастроительный завод будет загружен военными заказами. Минобороны намерено купить более 100 самолетов Ил-112 воронежского производства.

Об этом во время визита в Воронеж заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что вооружённые силы остро нуждаются в новых воздушных машинах. Парк самолётов Ан-24 и Ан-26 сильно изношен. Эту технику в скором времени придётся списывать.

В планах для министерства предприятие должно выпускать 12 машин в год. Ил-112 — легкий транспортный самолёт нового поколения, который по плану заменит самолёты Ан-26. Ил-112 рассчитан для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и других грузов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тройное убийство: неизвестные жестоко убили семью бизнесмена
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Минфин предложил повысить НДС до 22%
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь