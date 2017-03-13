Минобороны намерено купить более 100 самолётов Ил-112 воронежского производства

Об этом во время визита в Воронеж заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что вооружённые силы остро нуждаются в новых воздушных машинах. Парк самолётов Ан-24 и Ан-26 сильно изношен. Эту технику в скором времени придётся списывать.

В планах для министерства предприятие должно выпускать 12 машин в год. Ил-112 — легкий транспортный самолёт нового поколения, который по плану заменит самолёты Ан-26. Ил-112 рассчитан для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и других грузов.