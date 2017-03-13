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12:36 (мск), источник: Om1.ru

Число предприятий, подозреваемых в загрязнении воздуха в Омске, выросло до семи

За выходные этилмеркаптан успел выветриться, но поиск виновного в выбросах продолжают сразу несколько ведомств.

Источник: РИА "Новости"

По подозрению в загрязнении воздуха в Омске ядовитым этилмеркаптаном 8—10 марта следователи проверяют уже не три, а семь предприятий. Об этом рассказали Om1.ru в следственном комитете по Омской области.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

 — Мы проверяем уже семь предприятий. Мы будем проверять всех, кто тем или иным образом использует этилмеркаптан. Пока по этим семи информация ещё не подтвердилась, поэтому мы не будем их называть. Назовём сразу виновника.

Напомним, что накануне федеральный Росприроднадзор перечислил шесть подозреваемых. На нефтеперерабатывающем заводе, рубероидном заводе и заводе «Полиом» уже шла проверка. Также продолжался отбор проб воздуха в районе «Омского каучука», компании «СГ-трейдинг» и автогазозаправочной станции.

Как пояснили в следственном комитете, концентрация этилмеркаптана превышала норму в 400 раз на территории всего Советского округа. В других округах содержание в воздухе это вещества было ниже. Сейчас, по данным Росприроднадзора, с воздухом в городе всё в порядке.

Сергей Тектов, начальник отдела экологического надзора управления Росприроднадзора по Омской области:

 — Центр мониторинга продолжает отбирать пробы воздуха. Сейчас он соответствует норме. Одновременно следственный комитет проводит расследование уголовного дела. Проверки возглавляет следственный комитет по Советскому округу. Сотрудники Росприроднадзора, министерства природных ресурсов подключены в качестве специалистов.

Этилмеркаптан используется в производстве, чтобы маркировать топливо по запаху. Резкий неприятный запах сразу даёт понять, что произошла утечка газа или другого топлива. В Омске это вещество в промышленных масштабах не производится. Омские предприятия его закупают в других регионах. Поэтому круг подозреваемых в выбросе автоматически сужается до круга покупателей этилмеркаптана.

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