Башкирия в числе лучших регионов по молочной продуктивности коров

Такие данные представила Счетная палата России по результатам проверки эффективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в молочной отрасли в 2015—2016 годах.

Проверка показала, что по итогам 2015 года шесть регионов увеличили производство молока более чем на пять процентов. В пяти регионах на пять процентов и выше выросло поголовье коров.

Как показывают результаты проведенного в рамках проверки опроса населения, россияне в целом удовлетворены качеством молочной продукции. Так, 33 процента респондентов оценили качество молока, реализуемого в своем регионе, как хорошее, 7,6 процента — как отличное, 37 процентов назвали его удовлетворительным.

Качеством молока оказались не удовлетворены лишь 22 процента опрошенных россиян, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства Башкортостана.